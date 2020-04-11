В Николаевской области зарегистрированы первые случаи COVID-19

Covid-19 Украина

обновлено 11.04.2020 в 09:02

Всего:

2511(+308)

Болеют:

2359(+308)

Выздоровели:

79

Умерло:

73(+4)

09:40 Клэр Уэйт Келлер покинула Givenchy
09:27 Италия продлила карантин до 3 мая
09:00 В Турции ввели комендантский час на выходных
08:34 Количество смертей от COVID-19 в мире превысило 100 тысяч
07:58 На Донбассе в результате обстрела боевиков ранен украинский боец
07:50 Лазарева суббота-2020: что можно и нельзя делать в этот день
07:21 В Харькове «скорая» попала в ДТП: трое погибших и четверо травмированных
02:26 МИД Германии отказался от Zoom из-за проблем с безопасностью
01:56 Премьера мультфильма «Тролли 2: Мировое турне» из-за пандемии состоялась в Сети
01:13 Порнокомпания Vixen перевела сотрудников на «удаленку»: оборудование обошлось в $250 тысяч
00:43 Сын Шварценеггера повторил знаменитую позу отца-бодибилдера
00:22 Скоробогач рассказал, как лечится от коронавируса

10 апреля

22:49 50 тысяч украинцев лишились работы за 2 недели карантина — Шмыгаль 
22:25 Не занялись борьбой с COVID-19: СБУ проверяет николаевских чиновников 
21:57 Украина выделяет Албании 10 млн помощи в связи с землетрясением 4-месячной давности
21:39 Комендантский час в Киеве вводить не будут — Кличко
21:14 Зеленский пожаловался украинцам на усталость
21:05 Apple и Android разработали системы отслеживания коронавируса
20:55 Не более 47 тысяч гривен: Зеленский анонсировал сокращение зарплат чиновников
20:29 Черновол рассказала, какие статьи ей инкриминируют
20:25 Украина нарастит производство масок: получено оборудование из Китая
20:02 Как Швеция бросила вызов мейнстриму, не вводя тотальный карантин
19:28 В середине апреля в Украине может возникнуть дефицит лимонов
19:03 Разумков официально назначил внеочередное заседание Рады на 13 апреля
18:58 Музей современного искусства Нью-Йорка анонсировал бесплатные онлайн-курсы
Эксклюзив
18:39 Реалии карантина: в украинских магазинах начал падать ажиотаж на гречку и сахар
18:37 В Николаевской области мужчина угрожал полицейским ножом из-за замечания об отсутствии маски
18:23 Ситуация с пожаром в Чернобыльской зоне напряженная
18:00 В Шостке ребенок заразился коронавирусом
17:46 Убийство директора Atlantic Group: жене Кожары объявили о подозрении

В Николаевской области зарегистрированы первые случаи COVID-19

В Николаевской области сегодня, 11 апреля, зарегистрировали первые два случая заболевания коронавирусом COVID-19.

Суббота, 11 апреля 2020, 10:05

Об этом заявил сегодня на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он отметил, что в Украине больше нет ни одной области, где не было бы зарегистрировано случаев инфицирования коронавирусом.

“Сегодня первые два случая коронавирусной болезни зарегистрировано в Николаевской области. Это, непосредственно, в Вознесеновском районе. У людей, которые вернулись из Польши. Они не вошли в статистику за предыдущие сутки, но только что сообщили, что случаи есть. Поэтому Николаевская область, к сожалению, вошла в число тех областей, которые имеют случаи коронавирусной болезни”, – сообщил Ляшко.

Теги: COVID19, Коронавирус, Николаевская область

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!