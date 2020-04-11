В Николаевской области зарегистрированы первые случаи COVID-19

Об этом заявил сегодня на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Он отметил, что в Украине больше нет ни одной области, где не было бы зарегистрировано случаев инфицирования коронавирусом.
“Сегодня первые два случая коронавирусной болезни зарегистрировано в Николаевской области. Это, непосредственно, в Вознесеновском районе. У людей, которые вернулись из Польши. Они не вошли в статистику за предыдущие сутки, но только что сообщили, что случаи есть. Поэтому Николаевская область, к сожалению, вошла в число тех областей, которые имеют случаи коронавирусной болезни”, – сообщил Ляшко.
- Ранее сообщалось, что в МОЗ хотят изучить “феномен” Николаевской области — единственной области Украины, где нет случаев коронавируса.
- Главный санитарный врач, замминистра охраны здоровья Виктор Ляшко провел в регионе “спецоперацию” по перепроверке результатов тестов на COVID-19, проведенных местной лабораторией. По итогам проверки Ляшко сообщил, что коронавирусную инфекцию в Николаеве не удалось найти, хотя “искали интенсивно”.
- 10 апреля стало известно, что СБУ проверяет информацию касательно служебной халатности должностных лиц Николаевской ОГА, которые не приняли мер по противодействию распространению COVID-19.