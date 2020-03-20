Об этом сообщает итальянское агентство Ansa.

В частности, в столице региона Ломбардия Милане местная префектура распорядилась развернуть военных на улицах города для контроля приказа жителям оставаться дома.

Уточняется, что в Италии жителям разрешается передвигаться по улицам только на работу, в магазины за едой и по состоянию здоровья. При этом тысячи людей нарушают требования карантина.

В свою очередь в регионе Венето были закрыты скверы и парки. Также строго запрещены пешеходные и велосипедные прогулки.

Также те люди, которые выходят на улицу с целью купить еду и погулять с собакой, должны отдаляться от своих домов не более чем на 200 метров. Данные ограничения будут действовать как минимум до 3 апреля.

В регионе Пьемонт намереваются усилить меры карантина, еще больше ограничив передвижения людей по улицам.

При этом власти северных итальянских регионов, которые являются эпицентром нового атипичного коронавируса, заявляют, что не могут больше ждать решений центрального правительства государства по поводу новых ограничений.