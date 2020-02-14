Соответствующий пост Федоров опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам Федорова, команда министерства решила, что на новых электронных паспортах, которые будут доступны в государственном мобильном приложении “Дія”, как и на цифровых водительских удостоверениях будут QR-коды для проверки их подлинности. Также было принято решение, что на электронной версии документа будет видно ограниченный перечень информации.

“Мы долго обсуждали дизайн паспорта. Что нужно выносить на лицевую сторону, что спрятать в развернутое отображении при нажатии (там будет скрыта вся-вся информация: срок действительности, пол, гражданство и т.д.). Нам кажется, что главные данные паспорта фото, ФИО, номер документа. Все остальное можно скрыть. Поэтому, в отличие от водительских удостоверений, мы увеличили фото”, — написал министр.

Также он опубликовал три визуализации того, как электронные паспорта, вероятно, будут выглядеть и предложил пользователям Facebook высказать свое мнение о них.

Помимо этого, министр сообщил, что возможность получить в мобильном приложение цифровой документ смогут только владельцы загранпаспорта и ID-карты, а с его помощью можно будет передвигаться по стране на поездах и самолетах, идентифицировать личность в государственных учреждениях и получать посылки.