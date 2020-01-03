В Министерстве и Комитете по цифровой трансформации опубликовали новую идею налоговой реформы для IT-сферы.

Об этом сообщает заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

Уточняется, что в этом году юридическим лицам в IT-сфере предлагается “единый налог” без ограничений оборота.

Отмечается, что такие условия дадут возможность воспользоваться только данной программой компаниям, которые экспортируют IT-услуги. В компании должны работать больше 10 человек, а средняя зарплата должна быть не ниже пяти минимальных.

Также сообщается, что компании, перешедшие на такой режим налогов, будут платить три вида платежей:

единый налог, его ставка будет расти на 1 п.п. в год, с 4% до 7%, с 2020 по 2024 год, до 2029 года будет действовать ставка в 7%;

ЕСВ с двух минималок;

военный сбор в 1,5%.

“Мы предлагаем ввести единый налог для юрлиц без ограничения оборота. Мы предлагаем установить его на уровне 4-7%. Мы не уверены, что это является единственно правильным решением. Но, проведя анализ, считаем это наилучшей идеей, которая позволит буквально создать индустрию, где будут работать не 200 000 не связанных между собой ФОП, а полноценные прозрачные компании”, – написал Борняков.