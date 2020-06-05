Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина уже "прошла кризисный этап в экономике".

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на владу” на канале “1+1”.

“Сейчас есть все основания считать, что мы прошли кризисный этап в экономике. Я надеюсь, что июнь-месяц будет больше в плане наполнения бюджета”, — сказал министр.

Также Марченко добавил, что на данный момент “есть возможность поднять экономическую динамику до конца года” и выполнить бюджет.

“У нас есть все основания говорить, что бюджет этого года будет выполнен”, — подчеркнул он.

Ранее министр финансов заявил, что кредитные средства Международного валютного фонда позволят Украине покрыть дефицит государственного бюджета, который составляет 8% ВВП.

Также Сергей Марченко сообщил, что Меморандум с МВФ был одобрен украинской стороной. Его подписали Президент Украины, Премьер-министр, глава Нацбанка и министр финансов.

Лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко заявила, что этот Меморандум — “комплексная сдача национальных украинских интересов”.