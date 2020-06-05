Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на владу” на канале “1+1”.
“Сейчас есть все основания считать, что мы прошли кризисный этап в экономике. Я надеюсь, что июнь-месяц будет больше в плане наполнения бюджета”, — сказал министр.
Также Марченко добавил, что на данный момент “есть возможность поднять экономическую динамику до конца года” и выполнить бюджет.
“У нас есть все основания говорить, что бюджет этого года будет выполнен”, — подчеркнул он.
Ранее министр финансов заявил, что кредитные средства Международного валютного фонда позволят Украине покрыть дефицит государственного бюджета, который составляет 8% ВВП.
Также Сергей Марченко сообщил, что Меморандум с МВФ был одобрен украинской стороной. Его подписали Президент Украины, Премьер-министр, глава Нацбанка и министр финансов.
Лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко заявила, что этот Меморандум — “комплексная сдача национальных украинских интересов”.
- 7 мая стало известно, что Международный валютный фонд и Украина вместо трехлетней программы EFF заключат краткосрочную программу stand-by на 18 месяцев.
- 13 мая сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает на подписание новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) к концу мая 2020 года.
- 29 мая Денис Шмыгаль сообщил, что Украина ожидает, что Международный валютный фонд утвердит программу stand-By на 5 миллиардов долларов на заседании Совета директоров 5 июня.