Об этом сообщает “Громадське”.

Она пояснила, что введение электронных трудовых книжек предусмотрено новым Трудовым кодексом.

“Электронные трудовые книжки — это опция, это возможность упростить трудовую бюрократию, это единый реестр, где будет весь ваш опыт работы указан, потому что у нас не все работодатели очень, скажем, придерживаются закона”, — пояснила она.

По ее словам, есть некоторые работодатели, которые отказываются отдавать работникам их трудовые книжки, чтобы не отпускать сотрудника. Такую проблему возможно будет решить с помощью электронных трудовых книжек.

“Так что такая проблема будет сниматься. И это возможность синхронизировать работу пенсионной службы и кадровых служб. То есть у нас будет единый реестр. Это опция”, — пояснила Свириденко.