Министр экономики Тимофей Милованов ежемесячно получает премии в размере от 345 % до 587 %.

Об этом сообщили в Минэкономики на запрос “НВ”.

В ноябре 2019 года зарплата министра экономики Тимофея Милованова с учетом премий в размере 381,7% от должностного оклада составила 64,3 тысячи гривен (после уплаты налогов).

В сентябре Милованову начислили премию в размере 345% от должностного оклада. В октябре премия составляла 587,5%, а в ноябре – 381,7%.

В декабре Милованов получил зарплату с премией 373,75% от оклада.

С сентября по ноябрь Милованов зарабатывал по 91,1 тысячи гривен после уплаты налогов.

В то же время в ноябре все заместители Милованова зарабатывали больше, чем он сам. Как пример, торговый представитель Украины Тарас Качка заработал 157,3 тысячи гривен.