Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська. Соответствующий видеокомментарий он обнародовал на своей странице в Facebook.

Такой шаг будет осуществлен в рамках тюремной реформы. По словам министра, полученные средства за такие камеры будут направлены на улучшение тюремной инфраструктуры (например, ремонт других камер).

“Мы сделаем платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах. По объективным причинам есть камеры лучшего качества, и есть хуже… Ходят слухи, что лучшие камеры достаются за взятки. Мы сделаем так, чтобы эти средства официально направлялись в специальный фонд, за счет которого мы сможем делать ремонты, улучшать качество и условия бесплатных камер”, – отметил Малюська.

В Минюсте ожидают, что Кабинет Министров примет соответствующее постановление о создании платных камер на заседании 22 апреля.

Кроме того, в министерстве хотят “менять старые здания СИЗО, размещенные в центре городов, на новые здания на окраинах”. Как подчеркнул глава Минюста, это будет второй источник финансирования обновления инфраструктуры.

По словам Малюськи, первым таким проектом станет СИЗО во Львове. Указанный проект планируется начать в конце мая – в начале июня.

“Третий источник для финансирования наших инфраструктурных проектов – это продажа замороженных тюрем. Их есть немало по всей Украине. Мы их будем продавать, а вырученные средства, по крайней мере большую их часть, направлять на капитальное строительство”, – рассказал Малюська.

Минюст инициирует соответствующие изменения в Бюджетный кодекс.

буду тепер вам набридати не тільки текстами та фото, але і відосиками)) Опубліковано Denis Malyuska Субота, 18 квітня 2020 р.