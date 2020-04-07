Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что коронавирусная инфекция может попасть в пенитенциарные учреждения через работников, постоянно контактирующих с окружающими.

Об этом он написал в Facebook на личной странице.

Малюська написал, что вирусу крайне сложно попасть в тюрьмы, “но распространиться внутри чрезвычайно легко”.

“Это закрытые территории с большой плотностью пребывания, наполненные людьми, чье состояние здоровья часто существенно хуже здоровья граждан на воле… Мы уже обнаружили и не допустили попадания в тюрьму в Черновцах больного коронавирусом”, – заявил министр.

По его словам, если вирус и проникнет в систему, то, к примеру, через работников Государственной уголовно-исполнительной службы, которые постоянно контактируют с окружающим миром и могут быть носителями болезни без проявлений симптомов.

Также он рассказал о том, что министерство делает, чтобы уменьшить негативные последствия вируса.

“Мы не носим розовые очки. Рано или поздно вирус в пенитенциарную систему попадет”, – написал министр.