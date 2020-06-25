Об этом он заявил во время выступления в Конституционном суде.
“Наше видение, что те категории, которые сейчас записаны в законе об очищении власти, стоит разделы на 3 группы”, – сказал Малюська.
По его словам, первой из таких групп является люстрация чиновников Компартии и тех, которые работали во времена Советского Союза.
Малюська отметил, что со времен Советского союза прошло много лет, и люстрировать чиновников-коммунистов на 10 лет “совершенно непонятно, неактуально и необоснованно”.
“Баланс интересов явно нарушено, и вмешательство государства в частную жизнь без государственно-публично обоснованного интереса. Поэтому эту категорию лиц, по нашему мнению, следует из закона выводить. Они не должны быть ни при каких основаниях люстрированы, никакого государственно-общественного интереса здесь нет”, – добавил он.
В то же время, по мнению министра, оставить под “автоматической люстрацией” необходимо топ-чиновников, членов правительства и руководителей администрации президента – тех, кто “с вероятностью 99,9% влияли на формирование государственной политики в то время”.
Ко всем другим люстрированным чиновникам Малюська предлагает применять “индивидуализированный подход”.
- Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине есть “ни в чем не виновные люди”, которые попали под люстрацию, поэтому ее “нужно откорректировать”.
- В октябре прошлого года Европейский суд по правам человека признал люстрацию в Украине нарушением прав государственных чиновников. Суд обязал нашу страну выплатить денежные компенсации пяти уволенным по закону об очищении власти бывшим чиновникам.
- 18 января 2020 Украина обжаловала решение Европейского суда по правам человека. Жалоба не была удовлетворена. В феврале решение Европейского суда вступило в силу.
- В Венецианской комиссии заявляли, что украинский закон о люстрации не соответствует европейским нормам и должен быть изменен.