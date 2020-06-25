Министр юстиции Денис Малюська считает, что нужно отменить автоматическую люстрацию чиновников Компартии и тех, которые работали во времена СССР.

Об этом он заявил во время выступления в Конституционном суде.

“Наше видение, что те категории, которые сейчас записаны в законе об очищении власти, стоит разделы на 3 группы”, – сказал Малюська.

По его словам, первой из таких групп является люстрация чиновников Компартии и тех, которые работали во времена Советского Союза.

Малюська отметил, что со времен Советского союза прошло много лет, и люстрировать чиновников-коммунистов на 10 лет “совершенно непонятно, неактуально и необоснованно”.

“Баланс интересов явно нарушено, и вмешательство государства в частную жизнь без государственно-публично обоснованного интереса. Поэтому эту категорию лиц, по нашему мнению, следует из закона выводить. Они не должны быть ни при каких основаниях люстрированы, никакого государственно-общественного интереса здесь нет”, – добавил он.

В то же время, по мнению министра, оставить под “автоматической люстрацией” необходимо топ-чиновников, членов правительства и руководителей администрации президента – тех, кто “с вероятностью 99,9% влияли на формирование государственной политики в то время”.

Ко всем другим люстрированным чиновникам Малюська предлагает применять “индивидуализированный подход”.