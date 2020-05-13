Министр юстиции Денис Малюська прогнозирует рассмотрение закона о невозвращении национализированных банков их экс-владельцам в Европейском суде по правам человека.

Соответствующий пост министр опубликовал в Facebook.

Как сообщалось ранее, сегодня Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о невозвращении национализированных банков их экс-владельцам (“антиколомойский закон”). Этот закон является одним из предварительных условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ.

В Минюсте ожидают, что в будущем закон будет рассмотрен в судах.

“Банковский закон”. Mission completed. Ну ок, не совсем completed, впереди еще Конституционный суд и, скорее всего, Европейский суд по правам человека. Но первый этап — пройден”, — отметил Малюська.

Ранее Парламент принял за основу законопроект о внесении изменений в банковское законодательство, известный как “антиколомойский”. В соответствии с ним будет запрещено возвращение национализированных банков их экс-владельцам. Ко второму чтению было подано более 16 тысяч поправок.

16 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект о внесении изменений в регламент, чтобы ускорить принятие “антиколомойского” проекта закона во втором чтении. Впоследствии его подписал президент Владимир Зеленский.

30 апреля Верховная Рада Украины поддержала применение специальной процедуры при рассмотрении “антиколомойского” проекта закона.