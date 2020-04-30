Об этом заместитель Министра юстиции Елена Высоцкая рассказала в интервью “Слидство.Инфо”.

Как сообщалось ранее, Министерство юстиции Украины планирует ввести платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах (СИЗО).

Заместитель Министра юстиции Елена Высоцкая рассказала, что первые платные камеры появятся в СИЗО Киева. Они будут рассчитаны на шесть мест и оборудованы камерами видеонаблюдения.

“Начинаем с Киевского СИЗО – я лично выбирала камеры для проекта. Мы будем знать, что в нем шесть мест […] Мы установим систему видеонаблюдения и будем мониторить заполнения камер”, — рассказала Высоцкая

Договор о предоставлении такой камеры будет заключаться непосредственно между администрацией СИЗО и заключенным. Оплата за камеру будет перечисляться на специальный счет.

“Также у нас есть информация по наполнению спецсчетов. И таким образом мы можем раз в неделю или в месяц сопоставлять информацию, которая подается администрацией, с фактическим нахождением кого-то в камерах. Нас не интересует, кто именно находится. Находится — значит, в этот день должна быть оплата”, — добавила она.