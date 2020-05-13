Об этом #Буквам сообщили в ответ на информационный запрос, в Центре охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

“Среди заключенных установлено 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19 (2 – лица, взятые под стражу и 1 приговорен), а среди персонала Государственной уголовно-исполнительной службы Украины установлено 14 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сообщили в ответе на запрос.

Также сообщается, что всего было проведено 400 ПЦР тестов на выявление коронавируса, из них у 17 человек обнаружен коронавирус.

“Еще 79 проб находятся в работе”, – рассказали #Букв.

Сообщается, что медицинские работники проводят ежедневный температурный скрининг бесконтактными инфракрасными термометрами для выявления простудных заболеваний персонала, посетителей учреждений, осужденных и лиц, взятых под стражу.

“Лица с повышенной температурой тела и / или катаральными явлениями со стороны органов дыхания на территорию учреждения не допускаются”, – говорится в сообщении.