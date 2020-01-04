В Министерстве культуры, молодежи и спорта Украины отказались от идеи провести показ мод в здании костела Святого Николая в Киеве.

Об этом сообщил в Facebook министр культуры Владимир Бородянский.

По словам министра, против такого мероприятия выступил настоятель костела.

“Показа мод в здании костела Святого Николая, который находится на балансе Национального дома органной и камерной музыки Украины, – не будет. Поскольку одновременно это и Национальный дом органной и камерной музыки Украины, и действующий костел, любые мероприятия в этом месте учитывают позицию настоятеля. Устно настоятель уже предоставил отрицательный ответ”, – отметил Бородянский.

Ранее издание “Обозреватель” обнародовало информацию, что Министерство культуры Украины выступило с намерением провести в костеле Святого Николая модный показ украинского дизайнера Алены Серебровой.

В подтверждение этого издание обнародовало документы: письма министерства к настоятелю религиозной организации “Религиозная Община Приход Святого Николая Киевско-Житомирской диецезии Римско-католической церкви в Киеве” отцу Андрею Раку, а также генеральному директору ГП “Национальный дом органной и камерной музыки Украины” Татьяне Стахурской.

Отмечалось, что сама дизайнер Сереброва также направила письмо министру культуры Владимиру Бородянскому с просьбой оказать содействие проведению показа в период с 15 по 29 февраля 2020 года.

Такой выбор локации объяснялся тем, что в последнее время в коллекциях мировых брендов приобретает распространение коллаборация модной и религиозной эстетики.

На эту информацию отреагировал посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий, который раскритиковал планы по организации показа и заявил, что костел в Киеве был “захвачен большевиками” и “до сих пор не возвращен”.

Как объяснил народный депутат Николай Княжицкий, костел должен быть передан общине римо-католической церкви, у которой когда-то его отобрали. Но этого пока не произошло.

СПРАВКА. Римско-католический костел Святого Николая в Киеве был освящен в 1909 году. Храм был закрыт и разграблен около 1933 года, духовенство подверглось репрессиям. В здании разместились склады. В 1943 году во время войны, храм сильно пострадал от артиллерийского обстрела, горел.

В послевоенные годы здание костела было частично отреставрировано и перестроено под нужды Киевского государственного областного архива. Костел использовался с 1980 года в качестве Дома органной и камерной музыки.

С 1992 года в храме начали регулярно проводиться богослужения, чередующиеся по договоренности с концертной деятельностью Дома органной музыки. Однако само здание, внесенное в список сооружений, не подлежащих возвращению религиозным объединениям, принадлежит государству.