4 июня в Миннеаполисе (США) состоялась церемония прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, который погиб в результате удушения со стороны полицейского.

Об этом сообщает NBC News.

На церемонии прощания собрались его родственники, друзья, а также местные политики и правозащитники.

У закрытого гроба погибшего в актовом зале Северного центрального университета собралось несколько сотен людей.

Также на церемонии прощания присутствовал мэр города Джейкоб Фрэй. Он опустился на одно колено перед гробом и прослезился.

Во время церемонии выступил адвокат семьи Флойда Бен Крамп, который заявил, что 46-летний афроамериканец умер не от коронавируса, а вследствие другой пандемии, “которая известна в Америке – пандемии расизма и дискриминации”.

После проповеди священника присутствующие почтили память Джорджа Флойда минутой молчания, которая продолжалась 8 минут и 46 секунд – столько времени полицейский Дерек Шовин давил коленом на шею погибшего, вследствие чего тот задохнулся.

Церемонии прощания с Флойдом состоятся также в Северной Каролине, где родился мужчина, а также в Техасе, где его похоронят.