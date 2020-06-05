Об этом сообщает NBC News.
На церемонии прощания собрались его родственники, друзья, а также местные политики и правозащитники.
У закрытого гроба погибшего в актовом зале Северного центрального университета собралось несколько сотен людей.
Также на церемонии прощания присутствовал мэр города Джейкоб Фрэй. Он опустился на одно колено перед гробом и прослезился.
Во время церемонии выступил адвокат семьи Флойда Бен Крамп, который заявил, что 46-летний афроамериканец умер не от коронавируса, а вследствие другой пандемии, “которая известна в Америке – пандемии расизма и дискриминации”.
После проповеди священника присутствующие почтили память Джорджа Флойда минутой молчания, которая продолжалась 8 минут и 46 секунд – столько времени полицейский Дерек Шовин давил коленом на шею погибшего, вследствие чего тот задохнулся.
Церемонии прощания с Флойдом состоятся также в Северной Каролине, где родился мужчина, а также в Техасе, где его похоронят.
- Ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.
- 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии, связанные с убийством темнокожего Джорджа Флойда белыми полицейскими. Протесты продолжаются по сей день.
- По состоянию на 4 июня во время протестов в США уже были задержаны более 10 тысяч человек.