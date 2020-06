Об этом сообщает агентство AFP.

“Власти в городах по всей территории США должны дать указание полиции не преследовать журналистов и обеспечить им безопасное освещение протестов, чтобы они не опасались травм или мести”, – говорится в заявлении Комитета по защите журналистов (CPJ).

Первый раз, когда офицеры стреляли резиновыми пулями в журналиста MSNBC Али Велши и его команду, он был готов поверить, что полиция не знала, что они были прессой. Во второй раз, сказал Велши, они таки знали и все равно стреляли, пишет издание The Washington Post.

“Мы подняли руки и закричали: “Мы СМИ!”, – сказал Велши. “Они ответили: “Нам все равно!” И принялись стрелять во второй раз”. Велши получил ранение в ногу от резиновой пули.

Ранее губернатор Миннесоты Тим Уолз пообещал, что работе журналистов не будут препятствовать ведь ранее в Миннеаполисе арестовали команды CNN, а независимый фотограф Линда Тирадо получила травму глаза.

“Меня везут в хирургию. Надеюсь, левый глаз удастся спасти”, – написала она.

Hey folks, took a tracer found to the face (I think, given my backpack) and am headed into surgery to see if we can save my left eye

Am wisely not gonna be on Twitter while I’m on morphine

Stay safe folks pic.twitter.com/apZOyGrcBO

— Linda Tirado (@KillerMartinis) May 30, 2020