На выходных во время беспорядков в Миннеаполисе полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули к протестующим. Ранения получили и журналисты, освещавшие инцидент.

Об этом сообщает агентство AFP.

“Власти в городах по всей территории США должны дать указание полиции не преследовать журналистов и обеспечить им безопасное освещение протестов, чтобы они не опасались травм или мести”, – говорится в заявлении Комитета по защите журналистов (CPJ).

Первый раз, когда офицеры стреляли резиновыми пулями в журналиста MSNBC Али Велши и его команду, он был готов поверить, что полиция не знала, что они были прессой. Во второй раз, сказал Велши, они таки знали и все равно стреляли, пишет издание The Washington Post.

“Мы подняли руки и закричали: “Мы СМИ!”, – сказал Велши. “Они ответили: “Нам все равно!” И принялись стрелять во второй раз”. Велши получил ранение в ногу от резиновой пули.

Ранее губернатор Миннесоты Тим Уолз пообещал, что работе журналистов не будут препятствовать ведь ранее в Миннеаполисе арестовали команды CNN, а независимый фотограф Линда Тирадо получила травму глаза.

“Меня везут в хирургию. Надеюсь, левый глаз удастся спасти”, – написала она.

Hey folks, took a tracer found to the face (I think, given my backpack) and am headed into surgery to see if we can save my left eye Am wisely not gonna be on Twitter while I’m on morphine Stay safe folks pic.twitter.com/apZOyGrcBO — Linda Tirado (@KillerMartinis) May 30, 2020



Репортер Minneapolis Star Tribune Крис Серрес сообщил, что ему дважды приказали под дулом пистолета лечь на землю. По его словам, офицеры ему пригрозили, что если он сдвинется хоть на дюйм, его застрелят. После этого репортера забрызгали слезоточивым газом и выстрелили – резиновая пуля попала в область паха.

Автомобиль его коллеги по Star Tribune Райана Фэрклота отбстреляли резиновыми пулями, у журналиста травмы на руке и лбу, пишет издание Times of Israel.

Корреспондент Los Angeles Times Молли Хеннесси-Фиске заявила в своем видеообращении в Twitter, что она и еще около дюжины других журналистов пострадали от действий полиции штата Миннесота: “Они стреляли патронами со слезоточивым газом”.

“Они просто обстреляли нас”, – сказала она.

Minnesota State Patrol just fired tear gas at reporters and photographers at point blank range. pic.twitter.com/r7X6J7LKo8 — Molly Hennessy-Fiske (@mollyhf) May 31, 2020

Не только в Миннеаполисе журналисты оказались в опасности. В субботу журналисты получили травмы в таких городах, как Нью-Йорк, Чикаго, Вашингтон, округ Колумбия, Питтсбург, Лос-Анджелес, Филадельфия, Сан-Диего, Детройт и Денвер.

RTDNA (Ассоциация цифровых новостей радио телевидения) насчитала более 60 инцидентов по всей стране за последние 48 часов, в которых журналисты были “ранены, подвергались нападениям или преследованиям со стороны протестующих или сотрудников полиции”.