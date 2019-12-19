Об этом он сказал сегодня на брифинге, сообщает корреспондент #Букв.

“В первую очередь мы будем переводить в электронный вид те документы, которые являются базовыми для военнослужащих. Речь идет об электронном военном билете и автоматизации системы управления карьерой военнослужащего. Это должно быть стандартом. Стыдно, что это не сделано до сих пор”, – заявил Марценюк.

Также Минобороны планирует ввести электронный документооборот оформления компенсаций за аренду жилья и онлайн-очередь на квартиры.

Кроме того, по словам заместителя министра, предвидится введение электронных рапортов.

(На видео с 35:30)