Об этом он сказал сегодня на брифинге, сообщает корреспондент #Букв.
“В первую очередь мы будем переводить в электронный вид те документы, которые являются базовыми для военнослужащих. Речь идет об электронном военном билете и автоматизации системы управления карьерой военнослужащего. Это должно быть стандартом. Стыдно, что это не сделано до сих пор”, – заявил Марценюк.
Также Минобороны планирует ввести электронный документооборот оформления компенсаций за аренду жилья и онлайн-очередь на квартиры.
Кроме того, по словам заместителя министра, предвидится введение электронных рапортов.
(На видео с 35:30)
- Ранее сообщалось, что в Министерстве цифровой трансформации планируют уже в декабре запустить сайт и приложение “Дия”, где будут размещены цифровые документы: в частности, студенческий билет, техпаспорт, водительские права и ряд других.