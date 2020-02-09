Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что ведомство пока не будет отзывать партию некачественных бронежилетов "Корсар", которые были закуплены для Вооруженных сил Украины.

Об этом Загороднюк заявил в интервью “Радио Свобода”.

По словам Загороднюка, отозвать партию некачественных бронежилетов, которые стали причиной расследования и ареста начальника главного управления материального обеспечения Минобороны Дмитрия Марченко, пока не собираются.

“Там идет следствие. Пусть следствие покажет. Мы разбирались с качеством бронежилетов, которые сейчас есть в войсках. Мы не увидели там пока ситуации, которая заставила бы завтра отозвать бронежилеты из войск. То есть такой ситуации нет”, – заявил он.

Глава оборонного ведомства добавил, что надеется на беспристрастное расследование по делу бронежилетов.

“Сотрудничаем с ними, предоставляем все материалы. И дальше увидим. Для испытания бронежилетов мы привлекали и международную компанию, чтобы просто понимать, что мы процессы выдерживаем и там нет личных преференций от каких-то участников комиссии”, – отметил Загороднюк.

Напомним, 5 ноября Государственное бюро расследований сообщило о подозрении пяти топ-чиновникам Минобороны в рамках дела о закупке некачественных бронежилетов “Корсар”. Подозрения объявлены генерал-майору, начальнику главного управления ВСУ и четырем высокопоставленным должностным лицам ГУ ВСУ. Это заместители управлений и начальник отдела.

Следователи установили, что Минобороны закупило 20 тыс. бронежилетов “Корсар” 1-4 класса защиты, стоимостью 176 млн гривен, однако 7 тыс. бронежилетов оказались бракованными. Убытки составили 61 млн гривен.