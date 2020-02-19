Об этом сообщает национальное агентство “Укринформ”.

“Мы никогда не доверяли той стороне, никогда вообще не строим каких-либо стратегий или тактических планов по вопросам доверия. Когда идет война, вы не можете доверять противнику. Поэтому все разведения не имеют к доверию никакого отношения. Что касается разведения, то мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация, и тогда примем решение. Но те участки, которые подготовлены, они безопасны для нас. Еще нет окончательного согласования по участкам, то есть процесс идет. И возможно, эта провокация и была направлена ​​именно на срыв этого процесса”, – рассказал министр.

В то же время Загороднюк подчеркнул, что обстрелы происходили вне зоны разведения войск.

По словам министра, разведение носит гуманитарный характер. То есть, осуществляется для того, чтобы гражданские могли переходить через линию разграничения.

Загороднюк также сказал, что разведение на новых участках линии соприкосновения пока еще не началось и отказался называть точные сроки.