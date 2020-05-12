В Министерстве образования и науки Украины допускают, что дошкольные учебные учреждения (детские сады) смогут возобновить работу уже летом.

Об этом в эфире телеканала “Украина 24” рассказала исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

Она уточнила, что все зависит от эпидемиологической ситуации в стране.

“Безусловно, учитывая обстоятельства, я думаю, что учреждения дошкольного образования могут и будут работать летом. Тут надо учитывать исключительно эпидемиологическую ситуацию”, – отметила Мандзий.

По ее словам, в дошкольных учреждениях нет такого понятия, как “обязательное окончание учебного года”.

“Тут учебный год может длиться в течение года. Речь идет только о том, что режим работы учреждения определяет его основатель”, – добавила Мандзий.

(На видео – с 33:30)

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко проинформировал, что решение о работе детских садов должно быть принято 22 мая. “Либо мы их открываем, либо говорим, в какой этап они попадают”, – отметил он.

Ляшко уточнил, что детские сады могут открыться в некоторых регионах или же только для отдельных категорий населения (в частности, для детей медработников, которые должны быть на работе и которым не с кем оставить детей).