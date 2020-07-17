Министерство образования и науки Украины рассматривает три возможных сценария начала учебного года.

Об этом сообщил во время рабочего визита в Черниговскую область временно исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет, информирует пресс-служба МОН.

По его словам, учебный год для большинства учеников начнется традиционно: дети пойдут в школу 1 сентября.

“Совместно с МОЗ мы осуществляем мониторинг эпидемиологической ситуации в каждом регионе и разрабатываем возможные сценарии. В ближайшее время будут внедрены соответствующие алгоритмы, о чем МОН предоставит подробные разъяснения. Также не исключено, что учебный процесс может происходить в смешанной форме”, – отметил Шкарлет.

Он уточнил, что учебный год в Украине начнется согласно одному из трех сценариев: • вариант первый (низкий уровень заболеваемости коронавирусом) – посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме; • вариант второй (высокий уровень заболеваемости) – образовательный процесс обеспечивается дистанционно; • вариант третий (наиболее вероятный) – средний уровень заболеваемости, образовательный процесс обеспечивается как дистанционно, так и в учебных заведениях с соблюдением правил дистанцирования и гигиены (то есть смешанная форма).

Шкарлет проинформировал, что решение об избрании сценария, по которому будет происходить обучение, определят региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (в зависимости от особенностей эпидемиологической ситуации в конкретном регионе).

Стоит отметить, что эти сценарии озвучивались также на заседании комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций (с участием Шкарлета и главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко).

Обсуждались возможные рекомендации по работе школ при реализации третьего сценария (наиболее вероятного): соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты (при определенных условиях); отмена массовых мероприятий и экскурсий; проведение собраний педколлективов в дистанционной форме; предотвращение скопления большого количества людей; разграничение потоков школьников, в зависимости от их возраста; проведение отдельных видов занятий на свежем воздухе и применение комбинированного обучения; полностью дистанционная форма обучения для начальной школы применяться не будет и прочие.

Окончательные рекомендации должен рассмотреть и утвердить Кабинет Министров.

На заседании также отмечалось, что в зависимости от эпидемической ситуации, Украина будет делиться на зоны: “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”. Образовательный процесс в учебных заведениях может быть запрещен только в “красной” зоне.

Подобные планы о разделении на зоны озвучивал во время встречи с президентом и министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.