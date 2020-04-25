В Министерстве образования и науки Украины рассказали, будут ли в этом учебном году выпускные в школах и других учебных учреждениях.

Об этом заявила представительница МОН Любомира Мандзий в интервью “Радио Свобода”.

Она отметила, что в Минобразования рекомендуют отказаться от проведения выпускных, но все же вероятность их проведения зависит от эпидемиологической ситуации в стране и сроков окончания карантина.

Мандзий сказала, что первоочередная задача сегодня – обеспечение здоровья выпускников, их родителей и учителей.

“Это зависит от того, когда закончится карантин. Самое важное — это обеспечить безопасность жизни и здоровья людей, граждан, выпускников, учителей, родителей”, – заявила она.

Кроме того, Мандзий сказала, что выпускной – это массовое мероприятие, от которого стоит все же отказаться.

“Пока у нас карантин, мы ни о каких массовых мероприятиях, связанных с праздником последнего звонка или проведением выпускного, пока говорить не можем”, – пояснила чиновница.