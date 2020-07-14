Об этом сообщает DW.
Люди не имели при себе ни флагов, ни плакатов с лозунгами. Они просто шли по улице и хлопали в ладоши. Проезжавшие мимо машины сигналили в знак солидарности с участниками шествия. Кроме пеших участников акции, на проспекте Независимости собралось множество велосипедистов.
Минск, площадь Победы сейчас #беларусь pic.twitter.com/KW4HHHrREp
— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) July 14, 2020
#минск #беларусь Якуба Колоса pic.twitter.com/yPRNQlQ2CS
— а ты картошка 97% (@korykiotis) July 14, 2020
Протестующих на проспекте Независимости в Минске становится все больше. ОМОН пытается развернуть толпу на боковые улицы (но получается так себе):
– Туда проходим, пожалуйста!
– А нам сказали – прямо. Нам разрешили! Спасибо! pic.twitter.com/tqvp2zfU4p
— DW на русском (@dw_russian) July 14, 2020
Вскоре в центр города подъехали автозаки, начались первые задержания. Так, журналистов радиостанции “Еврорадио” задержали прямо во время стрима с места событий. Еще одного мужчину задержали после того, как он попросил милиционеров оказать помощь одному из участников шествия, которому внезапно стало плохо.
Около 21 часов начались столкновения протестующих с полицией.
Потасовка с ОМОНом в Минске #минск pic.twitter.com/Dultfra00M
— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) July 14, 2020
Около 20.45 популярный в стране Telegram-канал “Беларусь головного мозга” сообщил о задержании журналистов “Радио Свобода”. Примерно через час после начала акции начали глушить интернет, задержания продолжились. В ответ собравшиеся начали кричать “Позор!” и “Жыве Беларусь!”.
В Минске начались задержания, ОМОН разъединяет протестующих pic.twitter.com/kGdTkCeR4G
— DW на русском (@dw_russian) July 14, 2020
К этой акции не призывал ни один из потенциальных кандидатов в президенты Беларуси: ее анонсировал в интернете известный белорусский блогер и журналист Степан Путило, он же Nexta.
ЦИК Беларуси отказал в регистрации кандидатом в президенты банкиру Виктору Бабарико.
Отмечается, что Бабарыко считали наиболее серьезным конкурентом действующего президента Александра Лукашенко на будущих выборах. По информации опроса СМИ, за него могли проголосовать до 50% белорусов.
Президентские выборы в Беларуси должны состояться 9 августа. Лукашенко руководит страной с 1994 года.
- 14 мая действующий президент Беларуси Александр Лукашенко подал в центральную избирательную комиссию документы для участия в президентских выборах. Он баллотируется в шестой раз.
- 31 мая в Беларуси прошли массовые задержания оппозиционных активистов.