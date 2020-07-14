Вечером 14 июля в разных городах страны люди вышли на улицы своих городов, чтобы выразить протест против отказа в регистрации кандидатами на пост президента альтернативных выдвиженцев - Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Об этом сообщает DW.

Люди не имели при себе ни флагов, ни плакатов с лозунгами. Они просто шли по улице и хлопали в ладоши. Проезжавшие мимо машины сигналили в знак солидарности с участниками шествия. Кроме пеших участников акции, на проспекте Независимости собралось множество велосипедистов.

Протестующих на проспекте Независимости в Минске становится все больше. ОМОН пытается развернуть толпу на боковые улицы (но получается так себе):

– Туда проходим, пожалуйста!

– А нам сказали – прямо. Нам разрешили! Спасибо! pic.twitter.com/tqvp2zfU4p — DW на русском (@dw_russian) July 14, 2020

Вскоре в центр города подъехали автозаки, начались первые задержания. Так, журналистов радиостанции “Еврорадио” задержали прямо во время стрима с места событий. Еще одного мужчину задержали после того, как он попросил милиционеров оказать помощь одному из участников шествия, которому внезапно стало плохо.

Около 21 часов начались столкновения протестующих с полицией.

Около 20.45 популярный в стране Telegram-канал “Беларусь головного мозга” сообщил о задержании журналистов “Радио Свобода”. Примерно через час после начала акции начали глушить интернет, задержания продолжились. В ответ собравшиеся начали кричать “Позор!” и “Жыве Беларусь!”.

В Минске начались задержания, ОМОН разъединяет протестующих pic.twitter.com/kGdTkCeR4G — DW на русском (@dw_russian) July 14, 2020

К этой акции не призывал ни один из потенциальных кандидатов в президенты Беларуси: ее анонсировал в интернете известный белорусский блогер и журналист Степан Путило, он же Nexta.

ЦИК Беларуси отказал в регистрации кандидатом в президенты банкиру Виктору Бабарико.

Отмечается, что Бабарыко считали наиболее серьезным конкурентом действующего президента Александра Лукашенко на будущих выборах. По информации опроса СМИ, за него могли проголосовать до 50% белорусов.

Президентские выборы в Беларуси должны состояться 9 августа. Лукашенко руководит страной с 1994 года.