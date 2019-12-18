Во время переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске не удалось достичь договоренности о перемирии, которое бы гарантировал президент РФ Владимир Путин.

Об этом в эфире канала “Украина 24” сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Как сообщалось ранее, в среду, 18 декабря, в Минске состоялись первые после “нормандского саммита” переговоры Трехсторонней контактной группы.

По словам Пристайко, предполагалось, что во время встречи удастся договориться о перемирии на новых условиях. Однако достичь договоренностей в этом вопросе не удалось.

“Сегодня мы хотели удостовериться, что будет объявлено новое перемирие. Вместо этого было принято решение, что давайте будем продолжать то перемирие, которое было объявлено в июле и сделаем его лучше. 40 человек погибли во время этого перемирия”, — заявил Пристайко.

Министр отмечает, что речь идет о такой договоренности о прекращении огня, которая была бы подтверждена со стороны президента России Владимира Путина.

“Мы хотели, чтобы это было перемирие, которое гарантирует президент Путин. Мы помним, что было один раз перемирие, когда гарантировал президент Российской Федерации и на протяжении 25 дней не было ни одного обстрела”, — добавил он.

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