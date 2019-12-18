Как сообщалось ранее, в среду, 18 декабря, в Минске состоялись первые после “нормандского саммита” переговоры Трехсторонней контактной группы.
По словам Пристайко, предполагалось, что во время встречи удастся договориться о перемирии на новых условиях. Однако достичь договоренностей в этом вопросе не удалось.
“Сегодня мы хотели удостовериться, что будет объявлено новое перемирие. Вместо этого было принято решение, что давайте будем продолжать то перемирие, которое было объявлено в июле и сделаем его лучше. 40 человек погибли во время этого перемирия”, — заявил Пристайко.
Министр отмечает, что речь идет о такой договоренности о прекращении огня, которая была бы подтверждена со стороны президента России Владимира Путина.
“Мы хотели, чтобы это было перемирие, которое гарантирует президент Путин. Мы помним, что было один раз перемирие, когда гарантировал президент Российской Федерации и на протяжении 25 дней не было ни одного обстрела”, — добавил он.
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- Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров “нормандской четверки” (Украина, Россия, Франция, Германия), посвященная вопросу урегулирования конфликта на Донбассе. По результатам переговоров президент Французской Республики, канцлер Федеративной Республики Германия, президент Российской Федерации и президент Украины согласовали общие выводы Парижского саммита в “нормандском формате”.
- В частности, была достигнута договоренность о разведении сил и средств на еще трех участках на Донбассе до марта 2020 года.
- Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ему “пофигу” на то, с чем будет подписано перемирие — с Россией или боевиками “Л/ДНР”.