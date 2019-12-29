Об этом сообщает “Радыё Свабода”.

В воскресенье, 29 декабря, в центре Минска снова протестовали против углубления интеграции Беларуси и России. В нем приняла участие более сотни человек. Отметим, что эту акцию анонсировал белорусский активист Павел Северинец. Его, как сообщалось ранее, 18 декабря задержали бойцы ОМОНа.

Для всех желающих, как и на прошлых акциях, организовали “свободный микрофон”.

Вторая акция протеста — “живая цепь” — прошла в тот же день через час после завершения первой. Участники “живой цепи” простояли под снегом полчаса. Акцию планировали “растянуть” от местного Главпочтамта до Октябрьской площади, но участников хватило только на два квартала “живой цепи”.

Отмечается, что задержаний в ходе акции не было, также правоохранители не мешали ее проведению, но присутствовали на месте. В частности, сотрудники ГАИ стояли на дороге вдоль протестующих и контролировали, чтобы те не выходили на проезжую часть.

Напомним, 30 декабря посол Беларуси в РФ Владимир Семашко заявил, что Российская Федерация и Беларусь в рамках объединения в Союзное государство создадут единые парламент и правительство.