Сегодня, 18 декабря, в Минске (Беларусь) стартовала работа трехсторонней контактной группы (ТКГ) после встречи лидеров в "нормандском формате".

Об этом сообщили на странице министерства иностранных дел Беларуси в Twitter.

Планируется, что во время сегодняшних встреч подгрупп удастся обсудить формулу обмена пленными.

Также в рамках ТКГ планируется обсудить вопрос полного и всестороннего прекращения огня, а также определить новые участки разведения сил на Донбассе.