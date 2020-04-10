Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что обещанное единовременное пособие в размере тысячи гривен выплатят пенсионерам сразу же после того, как правительство примет изменения в государственный бюджет. Планируется – до конца апреля.

Об этом она сказала в эфире политического ток-шоу “Право на власть”.

Речь идет об обещанной доплате в размере тысяча гривен для тех пенсионеров, которые получают от государства выплаты ниже 5 тысяч гривен.

“О тысяче гривен. Порядок финансирования этой тысячи уже принят правительством. Мы ожидаем, что в ближайшее время состоится заседание правительства и депутаты примут изменения в государственный бюджет. Это для нас будет основание выплаты и будет источник финансирования. Мы сразу выплатим средства людям. Мы говорили, что это будет в апреле и не отказываемся от обещания”, – заявила министр.

Также она добавила, что Правительство выполнило другое обещание – о доплате в размере 500 гривен для пенсионеров, которые старше 80 лет.

“1 апреля правительство приняло решение о повышении уровня обеспечения пенсионеров. Первое состоялось 7 апреля. Все пенсионеры в возрасте от 80 лет и старше получили 500 грн. Мы об этом отчитались, мы контролируем каждую выплату. Мы знаем, что пенсионеры, которые получают средства на свои банковские счета, уже получили выплаты. Те, которым еще доносят деньги почтальоны, то все в процессе», – пояснила чиновница.

С 6 апреля люди в возрасте 60 лет и старше должны самоизолироваться и не выходить на улицу без крайней надобности.