В министерстве социальной политики Украины рассказали о том, как зависит получение субсидии от прописки.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

“Жилищная субсидия назначается исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении (доме) лиц и рассчитывается на всех членов домохозяйства. В состав домохозяйства входят лица, зарегистрированные в жилом помещении (доме), на которых рассчитываются социальные нормы жилья и социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами и доходы которых учитываются при назначении жилищной субсидии”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что также при назначении субсидии учитывают доходы членов семьи из состава домохозяйства в тех случаях, когда их зарегистрированное место проживания отличается от адреса домохозяйства.

“Таким образом, субсидия назначается и при назначении жилищной субсидии учитываются доходы супругов независимо от их регистрации, кроме лиц проживающих в селе или поселке которым исполнилось 60 лет”, – уточняется в сообщении.