Об этом сообщает пресс-служба министерства.
“Жилищная субсидия назначается исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении (доме) лиц и рассчитывается на всех членов домохозяйства. В состав домохозяйства входят лица, зарегистрированные в жилом помещении (доме), на которых рассчитываются социальные нормы жилья и социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами и доходы которых учитываются при назначении жилищной субсидии”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что также при назначении субсидии учитывают доходы членов семьи из состава домохозяйства в тех случаях, когда их зарегистрированное место проживания отличается от адреса домохозяйства.
“Таким образом, субсидия назначается и при назначении жилищной субсидии учитываются доходы супругов независимо от их регистрации, кроме лиц проживающих в селе или поселке которым исполнилось 60 лет”, – уточняется в сообщении.
- Ранее Правительство расширило перечень банков, через которые украинцы могут получать монетизированную субсидию. Это может быть один из 34 уполномоченных на осуществление социальных выплат банков.
- С 12 марта “Ощадбанк” начал процесс выплат субсидий в наличной форме тем гражданам, которые не являются пенсионерами и которым субсидия была назначена до 31 декабря 2018 года.
- 4 марта пенсионеры первыми получили “живые деньги” в рамках программы по монетизации субсидий. Получить выплаты можно в отделении “Ощадбанка”, на почте или заказать доставку на дом.