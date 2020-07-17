Министр охраны здоровья Максим Степанов заявил, что для того, чтобы украинцы получили право на въезд в страны Евросоюза, уровень заболеваемости в течение двух недель должен быть в два раза ниже нынешнего.

Об этом он рассказал в интервью “РБК-Украина”.

По его словам, Украина “впишется в критерии ЕС”, когда заболеваемость не будет превышать 460 – 480 больных на протяжении двух недель.

“Мы считали: ориентировочно, если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 460-480 больных”, – уточнил министр.

Согласно критериям Евросоюза, количество новых случаев заболевания за последние 14 дней на 100 тысяч населения должны быть близки к среднему или ниже среднего по ЕС; стабильный или убывающий тренд новых случаев; общая ситуация с борьбой против коронавируса с учетом уровня тестирования, наблюдения.

На данный момент уровень заболеваемости в Украине на уровне 700 человек в день.

В Украине по состоянию на 17 июля зафиксировано 57 264 случая заболевания COVID-19, за сутки – 809 новых случаев.