Об этом он рассказал в интервью “РБК-Украина”.
По его словам, Украина “впишется в критерии ЕС”, когда заболеваемость не будет превышать 460 – 480 больных на протяжении двух недель.
“Мы считали: ориентировочно, если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 460-480 больных”, – уточнил министр.
Согласно критериям Евросоюза, количество новых случаев заболевания за последние 14 дней на 100 тысяч населения должны быть близки к среднему или ниже среднего по ЕС; стабильный или убывающий тренд новых случаев; общая ситуация с борьбой против коронавируса с учетом уровня тестирования, наблюдения.
На данный момент уровень заболеваемости в Украине на уровне 700 человек в день.
В Украине по состоянию на 17 июля зафиксировано 57 264 случая заболевания COVID-19, за сутки – 809 новых случаев.
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