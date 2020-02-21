Такое заявление он сделал во время доклада в Верховной Раде.
По словам Коваля, место, куда должны были доставить эвакуированных, определял оперативный штаб.
“Именно для того, чтобы определять, что, где, когда должно произойти, существует оперативный штаб. Определение заведений происходило во время его заседания”, – заявил чиновник.
Он уточнил, что это решение принимали несколько ведомств, основываясь на различных критериях.
“Было выбрано сначала 4, а затем 3 заведения, которые были подготовлены к приему граждан. И сообщение или несообщение – это тоже решение оперативного штаба”, – заявил Коваль.
Он добавил, что информация о размещении эвакуированных была предоставлена “в надлежащий срок – за сутки”.
“Что касается коммуникации с людьми. Я, честно говоря, не понимаю, что именно нужно было прокоммуницировать с теми людьми, которые находятся в том или ином населенном пункте. И каким образом это должно произойти. Информация в надлежащий срок была предоставлена – за сутки. Люди знали, что туда приедут эвакуированные из Китая. Инспекция проходила не на кануне, а еще раньше”, – отметил Коваль.
(На видео – с 14:10)
В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук во время отчета в Верховной Раде заявил, что в вопросе размещения эвакуированных из КНР украинцев власти руководствовались обеспечением их безопасности.
“Первое, о чем мы думали, – это безопасность людей, которые будут везти, безопасность людей, которые будут проживать на территориях вокруг. В отношении них могли произойти провокации, спецоперации и так далее. Поэтому, мы даже маршрут, по которому мы будем ехать, не могли разглашать. Для этого мы собирались и в режиме “для служебного пользования”, фактически в тайном режиме принимали решение на оперативном штабе. Абсолютно очевидно, что в таких условиях мы не можем за неделю, за две кого-то информировать”, – подчеркнул Гончарук.
- Накануне эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардейцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями произошли столкновения.
- В результате беспорядков в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо. Полиция задержала 24 протестующих.