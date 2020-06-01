Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о политическом и медийном давлении на министерство.

Об этом Степанов рассказал на брифинге.

“За 30 лет никто в нашей стране не построил системы здравоохранения, в которой каждый гражданин ощущал бы себя защищенным. В последнее время Минздрав часто упоминают в негативном тоне, обвиняют во всех возможных и невозможных преступлениях, осуществялют медийные атаки и политическое давление”, – сказал он.

По словам министра, он “убедился, что в Украине нет системы здравоохранения”.

“Сегодня информационное поле поделено на два лагеря. Один лагерь – адепты так называемой псевдореформы, которые обладали абсолютной властью и почти четыре года экспериментировали с украинской медициной. С другой стороны – отечественные врачи, медицинские работники всех уровней, которые оказались под угрозой увольнения”, – рассказал он.

По мнению Степанова, в данный момент под угрозой увольнения находятся десятки тысяч медиков, а закрыться могут сотни больниц, на лекарства и медицинское оборудование есть дефицит.

При этом министр считает, что в данный момент видение решения проблем в уже выработано.