В Министерстве охраны здоровья призвали не поднимать панику по поводу прибытия эвакуируемых из Китая украинцев.

Об этом на брифинге рассказал замминистра здравоохранения Дмитрий Коваль.

“Наши люди являются приоритетом для государства. И спасение – это сверхважная задача и для правительства, и для президента, и для всех органов власти. Панические настроения и информационные вбросы, которые можно наблюдать, они раздуваются теми, кто заинтересован в распространении мифов. Мы готовы к приему наших граждан и не только наших граждан. Приняты все необходимые меры для того, чтобы предупредить попадание вируса в Украину”, – сказал он.

При этом представитель Минздрава призвал не манипулировать жизнями и здоровьем людей.

“Сейчас продолжается прохождение третей линии санитарного контроля. Две уже пройдены всеми гражданами Украины и иностранцами, которые прибудут в Украину. Все здоровы. У нас есть четкий план действий и все структуры знают, кто что должен сделать. Угроз нет. Нужно сохранять здравый смысл”, – добавил он.

В свою очередь представитель ГСЧС рассказал, что прибытие самолета с эвакуируемыми украинцами ожидается завтра, 20 февраля, около 8 часов утра.

При этом место прибытия самолета на брифинге не назвали.

Раннее секретарь СНБО Алексей Данилов на своей странице в Facebook сообщал, что украинский самолет, который должен привести из Китая эвакуируемых украинцев, уже приземлился в аэропорту Уханя.

Данилов уточнил, что самолет заберет из Китая 48 украинцев и 29 граждан других государств.