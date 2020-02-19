Об этом на брифинге рассказал замминистра здравоохранения Дмитрий Коваль.
“Наши люди являются приоритетом для государства. И спасение – это сверхважная задача и для правительства, и для президента, и для всех органов власти. Панические настроения и информационные вбросы, которые можно наблюдать, они раздуваются теми, кто заинтересован в распространении мифов. Мы готовы к приему наших граждан и не только наших граждан. Приняты все необходимые меры для того, чтобы предупредить попадание вируса в Украину”, – сказал он.
При этом представитель Минздрава призвал не манипулировать жизнями и здоровьем людей.
“Сейчас продолжается прохождение третей линии санитарного контроля. Две уже пройдены всеми гражданами Украины и иностранцами, которые прибудут в Украину. Все здоровы. У нас есть четкий план действий и все структуры знают, кто что должен сделать. Угроз нет. Нужно сохранять здравый смысл”, – добавил он.
В свою очередь представитель ГСЧС рассказал, что прибытие самолета с эвакуируемыми украинцами ожидается завтра, 20 февраля, около 8 часов утра.
При этом место прибытия самолета на брифинге не назвали.
Раннее секретарь СНБО Алексей Данилов на своей странице в Facebook сообщал, что украинский самолет, который должен привести из Китая эвакуируемых украинцев, уже приземлился в аэропорту Уханя.
Данилов уточнил, что самолет заберет из Китая 48 украинцев и 29 граждан других государств.
- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков раскрыл детали эвакуации украинцев из китайского города Ухань. Речь идет о 56 людях. Среди них – украинские и иностранные граждане. На данный момент дата эвакуации запланирована на 20 февраля. Непосредственно перед посадкой в самолет граждане пройдут медицинский осмотр, и те, у кого будут симптомы ОРВИ и повышение температуры до 37,2, к полету допущены не будут. После посадки в Украине пассажиров и экипаж с персоналом отправят на карантин, а самолет пройдет специальную дорогостоящую дезинфекцию, все отходы сожгут.
- Кабинет министров выделил 4,5 миллиона гривен на эвакуацию украинцев из эпицентра нового атипичного коронавируса, китайской провинции Хубэй.