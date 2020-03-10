Мужчине из Лондона удалось излечиться от ВИЧ. Он стал вторым пациентом, который смог побороть заболевание.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

40-летний Адам Кастильехо, житель Лондона, у которого был диагностирован ВИЧ, уже более 30 месяцев свободен от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), несмотря на прекращение антиретровирусной терапии. Побороть недуг мужчине помогло не особое лекарство, а стечение обстоятельств.

Адам был также болен онкологическим заболеванием и пережил лечение стволовыми клетками. Сейчас его тесты показывают, что в результате агрессивной терапии 99% его иммунных клеток были заменены донорскими. После лечения врачи установили, что у него больше нет ВИЧ. Ведущий исследователь, профессор Равиндра Кумар Гупта из Кембриджского университета отметил, что “это почти наверняка означает лечение ВИЧ”.

Медики считают, что трансплантация стволовых клеток, вероятно, останавливает способность вируса реплицироваться в организме, заменяя собственные иммунные клетки пациента донорскими, которые противостоят ВИЧ-инфекции, что и помогает побороть заболевание.

“Наши результаты показывают, что успех трансплантации стволовых клеток как лекарство от ВИЧ, о котором впервые сообщили девять лет назад у берлинского пациента, можно повторить”, — отметил профессор.

В то же время доктор сообщил, что этот метод не поможет вылечить всех пациентов, которые живут с ВИЧ.

“Важно отметить, что это метод лечение с высокими рисками и используется только в качестве крайней меры для пациентов с ВИЧ, которые также имеют опасные для жизни злокачественные новообразования. Следовательно, это не то лечение, которое широко предлагалось бы пациентам с ВИЧ, которые проходят успешное антиретровирусное лечение”, — добавил Гупта.

Излечившийся от ВИЧ мужчина не скрывает свою личность и свободно общается с журналистами. По словам Адама, он просто “оказался в нужном месте”.

“Это уникальное положение, уникальное и очень унизительное положение. Я хочу быть послом надежды. Я не хочу, чтобы люди думали: “О, тебя выбрали”. Нет, это просто случилось. Я был в нужном месте, вероятно, в нужное время, когда это произошло”, — рассказал он в интервью The New York Times.

Тем не менее, вероятно, что вирус все еще находится в теле мужчины, потому врачи не могут дать гарантий, что заболевание не вернется, и продолжают следить за здоровьем пациента.