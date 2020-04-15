Количество людей, заразившихся коронавирусом COVID-19, превысило два миллиона по всему миру.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

На данный момент количество заражений фиксируется на отметке 2 миллиона 728.

Также сообщается, что 484 781 человек выздоровели, а 126 776 умерли от осложнений, вызванных вирусом.

Согласно данным, в США свыше 614 тысяч случаев заболевания коронавирусом, в Великобритании около 94 тысяч случаев, во Франции 143 тысячи случаев, в Испании 174 тысячи случаев, а в Турции – 65 тысяч случаев.

Также сообщается, что больше всего умерших от вируса в США (свыше 26 тысяч), в Италии (больше 21 тысячи), в Испании (больше 18 тысяч).

Согласно данным университета Джима Хопкинса, в мире нет еще 2 миллионов случаев заражения. На данный момент сообщается об 1 миллионе 982,5 тысячах человек.