Суммарное количество людей в мире, которые болели коронавирусом COVID-19, перевалило за 800 000.

Об этом сообщается на ресурсе Worldmeters.

Уточняется, что коронавирусом на сегодняшний день в мире уже болели 802 556 людей.

При этом умерло от коронавируса на данный момент уже больше 39 тысяч человек (39 012).

Отмечается, что на первом месте среди государств по количеству подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 находятся Соединенные Штаты Америки, где заболели уже 164 424 человека.

В Италии болели 101 739 людей, а в Испании – 94 417 человек.

Также сообщается, что 172 319 людей в мире уже вылечились от коронавируса COVID-19.