По состоянию на среду, 1 июля, в мире обнаружено 10 миллионов 450 тысяч 628 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

США остаются в лидерах по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом – 2 634 432 человека. На втором месте Бразилия – 1 402 041 человек; третья место заняла Россия – там 646 929 больных.

Далее следуют Индия (566 840), Великобритания (314 160), Перу (285 213), Чили (279 393), Испания (249 271) и Италия (240 578).

Всего от коронавирусной инфекции в мире умерли 510 632 человека. В то же время выздоровели 5 336 996.