По состоянию на утро 13 апреля в мире 1 млн 853 тысяч 183 человек заразились коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers.

Из них 114 257 пациентов умерли, и 423 728 – выздоровели.

Больше всего инфицированных в США – 560 433 человека, смертей – 22 115.

Далее следует Испания: там заразился 166 831 человек, 17 209 умерло.

В Италии 156 363 инфицированных, 19 899 смертей.

В Китае 82 160 инфицированных – за сутки 108 новых случаев.

Ранее сообщалось, что Испания ослабляет карантин, несмотря на то, что количество инфицированных превышает 160 000 человек.