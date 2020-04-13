Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers.
Из них 114 257 пациентов умерли, и 423 728 – выздоровели.
Больше всего инфицированных в США – 560 433 человека, смертей – 22 115.
Далее следует Испания: там заразился 166 831 человек, 17 209 умерло.
В Италии 156 363 инфицированных, 19 899 смертей.
В Китае 82 160 инфицированных – за сутки 108 новых случаев.
Ранее сообщалось, что Испания ослабляет карантин, несмотря на то, что количество инфицированных превышает 160 000 человек.
- В Италии зафиксирован самый низкий с 19 марта показатель смертности среди пациентов, у которых диагностирован коронавирус COVID-19.
- Пекин откроет некоторые школы после карантина в конце апреля.