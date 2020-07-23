По состоянию на 23 июля в мире зафиксировано 15 миллионов 178 тысяч 371 случай заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (3 969 850), Бразилия (2 227 514), Индия (1 193 078), Россия (787 890).

Далее следуют Южная Африка (394 948), Перу (366 550), Мексика (362 274), Чили (334 683), Великобритания (297 952), Иран (281413), Испания (267 551), Пакистан (267 428), Саудовская Аравия (258 156) и Италия (245 032).

В общем от болезни в мире умерли 622 207 человек. В то же время выздоровели 8 608 873.