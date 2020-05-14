По состоянию на 14 мая в мире от COVID-19 умерло 298 180 человек.

Об этом говорится на сайте Worldometers.

Так, количество подтвержденных случаев заражения в мире составляет 4 млн 430 тыс. 140 человек. Вылечились от коронавируса более 1,65 млн человек.

По данным Worldometer, уровень смертности на 1 млн населения в США достиг 257 человек, Испании – 580, Великобритании – 489, Италии – 514, Бразилии – 62, Франции – 415, Германии – 94, Турции – 47, Иране – 81.

На первом месте по количеству зафиксированных случаев заболевания находятся США – там 1 430 348 случаев. На втором месте Испания – 271 095 случаев заражения. На третьем – Россия – 242 271 случай инфекции.