По состоянию на утро субботы, 4 апреля, в мире уже 1,1 млн инфицированных коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Сейчас количество подтвержденных случаев Covid-19 в мире составляет 1100283 человек, количество смертей – 58 929, в то время выздоровели – 226 669.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (277 965), Италия (119 827), Испания (119 199), Германия (91 159), Франция (65 202) и Иран (53183). В Китае – 82526 инфицированных.

Больше всего умерших в Италии – 14681 и Испании – 11 198. В Китае умерли 3330 человек.