За предыдущие сутки, 18 июля, в мире зафиксировано 259 тысяч 848 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Это рекордное число случаев с начала пандемии.

Днем ранее, 17 июля, в мире было зафиксировано 237 743 случая заражения.

Общее число зарегистрированных случаев заболевания составляет 13 млн 876 тыс. 441 человек. Число смертей – 593 087.

Больше всего случаев заражения фиксируется в Северной и Южной Америках. В Европе наполовину меньше.