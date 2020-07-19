Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.
Это рекордное число случаев с начала пандемии.
Днем ранее, 17 июля, в мире было зафиксировано 237 743 случая заражения.
Общее число зарегистрированных случаев заболевания составляет 13 млн 876 тыс. 441 человек. Число смертей – 593 087.
Больше всего случаев заражения фиксируется в Северной и Южной Америках. В Европе наполовину меньше.
- Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в мире разрабатывается 141 вакцина против коронавируса COVID-19.