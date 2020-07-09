По состоянию на четверг, 9 июля, в мире выявлено 12 миллионов 41 тысячу 480 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

США остаются в лидерах по количеству выявленных случаев заражения коронавирусома – 3 054 699 человек. На втором месте Бразилия – 1 713 160 человек; третья место заняла Индия – 767 296 человек, на четвертом Россия – там 699 749 больных.

Далее следуют Перу (312 911), Чили (303 083), Великобритания (288 511), Мексика (275 003), Испания (252 513), Иран (248 379) и Италия (242 149).

Всего с коронавирусной инфекцией в мире умерли 549 468 человек. В то же время выздоровели 6 586 726.