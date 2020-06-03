По состоянию на 3 июня в мире зарегистрировано 6 млн 452 тыс. 422 случая заболевания коронавирусом COVID-19, из них 3 млн 067 тыс. 681 человек выздоровел.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometer.

При этом зафиксировано 382 481 смерть от коронавируса.

За сутки в мире было зарегистрировано 11 108 новых случаев заболевания, из них 4065 в Пакистане (80 463 всего), 3891 в Мексике (97 326 всего) и 1569 в Бразилии (558 237 всего), также более 400 зафиксировано в Боливии и Индии.

Лидером по количеству случаев заболевания остаются Соединенные Штаты – 1 881 205, далее следует Бразилия – 558 237, на третьем месте Россия – 423 741 случаев.