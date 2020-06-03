Об этом свидетельствуют данные портала Worldometer.
При этом зафиксировано 382 481 смерть от коронавируса.
За сутки в мире было зарегистрировано 11 108 новых случаев заболевания, из них 4065 в Пакистане (80 463 всего), 3891 в Мексике (97 326 всего) и 1569 в Бразилии (558 237 всего), также более 400 зафиксировано в Боливии и Индии.
Лидером по количеству случаев заболевания остаются Соединенные Штаты – 1 881 205, далее следует Бразилия – 558 237, на третьем месте Россия – 423 741 случаев.
- Черногория во вторник, 2 июня, объявила о прекращении эпидемии коронавируса COVID-19 в стране.