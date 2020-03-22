Об этом на брифинге заявила доктор Мария Ван Керхове, технический руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.
“Ускорение этого процесса действительно поистине драматично с точки зрения того, что мы можем сделать, опираясь на работу с SARS, с MERS и теперь используется для COVID-19”, – сказала она, отвечая на вопрос журналиста из Греции.
При этом доктор подчеркнула, что сейчас ученые все еще далеки от того, чтобы сделать вакцину массово доступной.
Ведущие ученые утверждают, что клинические испытания и выводы по безопасности, необходимые для выпуска вакцины на рынок, могут занять до 18 месяцев.
Доктор Майк Райан, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, сказал, что испытания вакцины необходимы. “Есть только одна вещь, более опасная, чем вирус – и это плохая вакцина, – сказал он.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros. #coronavirus https://t.co/HrKY9b6cbs
— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 20, 2020
На видео с 47 минуты
- Ранее сообщалось, что итальянские ученые планируют начать тестирование вакцины от коронавируса на животных в ближайшую неделю. В случае позитивного результата, ее начнут применять к пациентам уже осенью.
- Биофармацевтическая компания Medicago объявила об успешном производстве вирусоподобной частицы коронавируса, что является первым этапом создания вакцины.