Сейчас ученые во всем мире работают над не менее чем 20 различными вакцинами против коронавируса.

Об этом на брифинге заявила доктор Мария Ван Керхове, технический руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

“Ускорение этого процесса действительно поистине драматично с точки зрения того, что мы можем сделать, опираясь на работу с SARS, с MERS и теперь используется для COVID-19”, – сказала она, отвечая на вопрос журналиста из Греции.

При этом доктор подчеркнула, что сейчас ученые все еще далеки от того, чтобы сделать вакцину массово доступной.

Ведущие ученые утверждают, что клинические испытания и выводы по безопасности, необходимые для выпуска вакцины на рынок, могут занять до 18 месяцев.

Доктор Майк Райан, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, сказал, что испытания вакцины необходимы. “Есть только одна вещь, более опасная, чем вирус – и это плохая вакцина, – сказал он.



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