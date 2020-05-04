Об этом идет речь в докладе ЮНЕСКО и заявлениях других профильных общественных организаций.
В докладе ЮНЕСКО, приуроченному ко Всемирному дню свободы печати 3 мая подчеркивается, что ряд мер, предпринятых государствами для борьбы с пандемией, “ограничивают право людей на доступ к информации и возможности СМИ бороться с ложью”.
Кроме того, в докладе Международного института прессы (МИП) зарегистрировано 162 случая нарушения свободы СМИ, а организация “Репортеры без границ” сообщает о более ста нападениях на журналистов в 29 странах, включая высылку, аресты, допросы, применение силы со стороны полиции, изъятие пропусков, требования принести публичные извинения и конфискацию электронных устройств.
- В Украине зафиксировали 12 331 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев заболевания.