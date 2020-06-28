Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.info.
На данный момент во всем мире жертвами коронавируса стали 501 тыс. 428 человек.
США продолжают оставаться эпицентром пандемии: здесь зафиксировано 2 млн 596 тыс. 770 инфицированных, и 128 тыс. 152 американца умерли от этой болезни.
На втором месте по количеству выявленных случаев Бразилия – 1 млн 315 тыс. 941 человек.
На третьем месте Россия – 627 тыс. 646 человек. Четвертая Индия – 529 тыс. 577 инфицированных. Пятая по количеству заболевших – Великобритания – 310 тыс. 250 человек.
- 26 июня в США выявили свыше 45 тыс. новых случаев заражения во всех 50 штатах, это одно из наибольших количеств зараженных COVID-19, выявленных в стране за сутки.