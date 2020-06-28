По состоянию на 28 июня в мире уже 10 млн 87 тыс. 553 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.info.

На данный момент во всем мире жертвами коронавируса стали 501 тыс. 428 человек.

США продолжают оставаться эпицентром пандемии: здесь зафиксировано 2 млн 596 тыс. 770 инфицированных, и 128 тыс. 152 американца умерли от этой болезни.

На втором месте по количеству выявленных случаев Бразилия – 1 млн 315 тыс. 941 человек.

На третьем месте Россия – 627 тыс. 646 человек. Четвертая Индия – 529 тыс. 577 инфицированных. Пятая по количеству заболевших – Великобритания – 310 тыс. 250 человек.