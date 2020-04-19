По состоянию на 19 апреля в мире подтверждено 2 332 036 случаев коронавирусной болезни COVID-19 - из них 160 767 летальных, 599 961 человек выздоровел.

Об этом свидетельствуют данные на портале Worldometer.

США “лидируют” по числу подтвержденных случаев заражения и летальных исходов: там на COVID-19 заболело 738 913 человек, из них 39 015 умерло и 68 285 выздоровели.

В Испании COVID-19 диагностировали у 194 416 человек, из них 20 639 умерли; в Италии 175 925 инфицированных, умерли 23 227 человек.

Во Франции 151 793 случаев заражения COVID-19, 19 323 человек умерли.