Об этом свидетельствуют данные на портале Worldometer.
США “лидируют” по числу подтвержденных случаев заражения и летальных исходов: там на COVID-19 заболело 738 913 человек, из них 39 015 умерло и 68 285 выздоровели.
В Испании COVID-19 диагностировали у 194 416 человек, из них 20 639 умерли; в Италии 175 925 инфицированных, умерли 23 227 человек.
Во Франции 151 793 случаев заражения COVID-19, 19 323 человек умерли.
- Ранее в Центре общественного здоровья МОЗ Украины проинформировали, что летальность от коронавируса COVID-19 среди людей в возрасте от 50 лет в Украине составляет 5,1 %.