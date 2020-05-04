Об этом сказано на международном портале данных Worldometers.
На первом месте по количеству заболевших (1,15 млн человек) – США. На втором месте Испания, где обнаружили свыше 217 000 случаев инфицирования. В Италии заболели более 210 тысяч человек, в Великобритании – свыше 187 тысяч человек, во Франции – почти 169 тысяч человек.
В Германии заболели более 165 тысяч человек, в России – свыше 134 тыс. человек, в Турции – более 126 тыс. человек. На девятом месте по количеству заразившихся – Бразилия (101 826), на десятом – Иран (97 424).
- 1 мая в США зарегистрировано 36 тысяч новых случаев заражения COVID-19, на втором месте РФ, где зарегистрировано около 8 тысяч.
- В Украине по состоянию на утро 2 мая зафиксировано 11 411 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтвердили 550 новых случаев.