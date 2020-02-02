Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
В сообщении сказано, что это данные на утро 2 февраля.
При этом, за пределами Китая зафиксировано 155 случаев заражения.
23 случая приходятся на страны Европы – в Германии 8, во Франции 6, в Италии 2, в России 2, в Великобритании 2, а также по одному в Швеции, Финляндии и Испании.
В Минздраве отметили, что в Украине не было ни одного подтвержденного клинически случая заражения.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение международного уровня из-за распространения коронавируса из Китая.
- Государственный департамент США повысил степень опасности посещения Китая до максимального, четвертого, уровня, из-за распространения коронавируса.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сообщил, что на территории Китая в настоящее время находятся около 10 тысяч граждан Украины. В их эвакуации пока нет необходимости.
- В Министерстве иностранных дел Украины призвали украинцев по возможности отложить поездки в Китай.