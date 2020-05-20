Об этом сообщается на сайте Worldmeter.
Уточняется, что в мире на данный момент зафиксировано 5 012 505 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
При этом выздоровели от COVID-19 1,97 млн людей. Это почти 40% от всех заболевших.
Наибольшее количество заражений и смертей от коронавируса зафиксировано в США, где подтверждено уже больше 1,5 млн заболевших.
По мнению многих специалистов, подтвержденная статистика заражений коронавирусом является неточной, поскольку у многих людей вирус проходит бессимптомно, а многие не обращаются за медицинской помощью.
- В Украине по состоянию на утро 20 мая зафиксировано 19 тысяч 230 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 354 новых случая.